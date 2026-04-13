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La peor experiencia de Leo Harlem en un aeropuerto: "Me envenené y le dije de todo"

El invitado ha contado cómo le incautaron una pequeña navaja en Túnez y él perdió los papeles.

La peor experiencia de Leo Harlem en un aeropuerto: "Me envenené y le dije de todo"

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La visita de Leo Harlem a El Hormiguero ha estado marcada por las risas y su inconfundible estilo. Entre historias y bromas, ha vuelto a demostrar por qué es uno de los humoristas más queridos del país.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado por su pasión por coleccionar navajas. Según ha contado el invitado, tiene alrededor de 40 piezas que ha ido comprando en diferentes lugares y nunca ha tenido ningún problema en llevárselas a casa hasta que viajó a Túnez.

Leo ha revelado que le pararon y le quisieron quitar una de las navajas más pequeñas que tiene y él perdió los papeles. "Me envenené, le dije de todo", ha desvelado entre risas el humorista afirmando que finalmente no tuvo más remedio que entregarla. ¡Así ha sido este momentazo!

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