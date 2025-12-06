“Hemos llegado a un límite”: la polémica de Juan del Val con la que se ‘juega’ su presencia en El Hormiguero

La tertulia de actualidad de El Hormiguero ha acabado, como cada jueves, con la sección ‘El polémico’ de Juan del Val, en el que el tertuliano comparte su opinión sobre aspectos de la sociedad que, como su propio nombre indica, va a ser polémica.

El pasado jueves, Juan del Val cargó... ¡contra El Hormiguero! Bueno, no exactamente contra el programa, pero sí sobre algo que últimamente vemos más en el programa de Pablo Motos: los drones.

“Espero que no me despidan”, avisó Juan del Val antes de soltar su polémico, dedicado a los espectáculos de los drones. “Creo que hay un momento en el que ya está hecho todo”, ha continuado el tertuliano, señalando que, ahora mismo, en cualquier evento o celebración hay drones.

“Hemos llegado a un límite”, ha sentenciado Juan del Val, finalizando con que la primera vez que vio un espectáculo de drones le gustó, pero el resto de veces no. “Ahora vamos a hablar tú y yo”, le ha dicho Pablo Motos cuando ha despedido el programa. ¡Dale al play y no te pierdas nada en el vídeo de arriba!