Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Su polémico

“Hemos llegado a un límite”: la polémica de Juan del Val con la que se ‘juega’ su presencia en El Hormiguero

El tertuliano ha compartido su polémico de la semana que ha dejado anonadado a Pablo Motos. “Ahora vamos a hablar tú y yo”, le ha dicho el presentador al cerrar el programa.

Juan del Val

Publicidad

Julián López
Publicado:

La tertulia de actualidad de El Hormiguero ha acabado, como cada jueves, con la sección ‘El polémico’ de Juan del Val, en el que el tertuliano comparte su opinión sobre aspectos de la sociedad que, como su propio nombre indica, va a ser polémica.

El pasado jueves, Juan del Val cargó... ¡contra El Hormiguero! Bueno, no exactamente contra el programa, pero sí sobre algo que últimamente vemos más en el programa de Pablo Motos: los drones.

“Espero que no me despidan”, avisó Juan del Val antes de soltar su polémico, dedicado a los espectáculos de los drones. “Creo que hay un momento en el que ya está hecho todo”, ha continuado el tertuliano, señalando que, ahora mismo, en cualquier evento o celebración hay drones.

“Hemos llegado a un límite”, ha sentenciado Juan del Val, finalizando con que la primera vez que vio un espectáculo de drones le gustó, pero el resto de veces no. “Ahora vamos a hablar tú y yo”, le ha dicho Pablo Motos cuando ha despedido el programa. ¡Dale al play y no te pierdas nada en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Nutriman

Brote de peste porcina en España: ¿cómo puede afectar a las personas y cómo atajarlo?

Juan del Val

“Hemos llegado a un límite”: la polémica de Juan del Val con la que se ‘juega’ su presencia en El Hormiguero

Pablo López

El próximo viernes, tú decides en la Última Semifinal a los cuatro finalistas de La Voz

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra
En redes

¿Se van Manu y Rosa? El exconcursante que ilusiona con un posible regreso a Pasapalabra

Marron convierte un fluorescente en una espada láser: ¡al estilo de La guerra de las galaxias!
Ser de luz

Marron convierte un fluorescente en una espada láser: ¡al estilo de La guerra de las galaxias!

Un aperitivo rápido, de Karlos Arguiñano: bocados crujientes de dátil
¡Para todos los públicos!

Tapas, aperitivos y entrantes para una Navidad ligera: las recetas más fáciles y baratas de Karlos Arguiñano

Nada como disfrutar no solo de la cena o comida de Navidad, sino también de los momentos previos, incluso mientras cocinamos para nuestros seres más queridos.

Antony Vallejo, La Voz
La Voz

Así hemos vivido las novedades de La Voz: botón del arrepentimiento, megabloqueo y llego y canto

Tres nuevos elementos han aparecido en esta edición que han añadido más expectación a las audiciones.

Laura Moure y Jorge Fernández

La edición especial de noche de La Ruleta llega para repartir muchos premios: “Desde casa podéis participar, pero no podréis ganar hasta 100.000 euros”

Bebés reborn

Estefanía, diseñadora de bebés reborn, sobre los 'partos' simulados: "Para algunas coleccionistas es un insulto"

“Me tentaba”: Rosa se planta con 22 aciertos en El Rosco sin saber si serán suficientes

“Me tentaba”: Rosa se planta con 22 aciertos en El Rosco sin saber si serán suficientes

Publicidad