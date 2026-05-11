Imperdible
Disfruta de la entrevista completa a Carolina Marín en El Hormiguero
La deportista ha estado en el programa para repasar su trayectoria y hablar sobre su reciente retirada.
La visita de Carolina Marín a El Hormiguero ha estado cargada de emoción y sinceridad. La deportista ha repasado algunos de los momentos más importantes de su carrera y ha hablado sobre la decisión de poner fin a su etapa profesional.
Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre su reciente retirada. "Es la mejor decisión que he tomado", ha dicho la jugadora de bádminton mientras repasaba su agónico historial de lesiones que le han llevado a quirófano en numerosas ocasiones.
Tras esto, Pablo Motos ha querido saber cómo es su nueva vida ahora que ha dejado la vida competitiva a un lado. Carolina ha afirmado que ama hacer deporte y que, si algo tiene claro, es que no lo va a dejar jamás.
