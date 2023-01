Miguel Ángel Revilla cuenta que Pedro Sánchez le invitó a comer y se fue sin pagar: "Me debe 98,50 euros"

Esta noche hemos vivido una noche muy especial en 'El Hormiguero' gracias a la visita de Miguel Ángel Revilla que ha celebrado con nosotros su 80 cumpleaños. El político ha recibido un regalo muy especial por parte del programa y no ha dudado en soplar las velas junto a Pablo Motos.

Además, el político ha hecho una reflexión en este día tan importante para él: "La verdad que los 80 impresiona", ha señalado en 'El Hormiguero' y ha presentado presentado su nuevo libro, “Toda una vida”.

El político ha contado una anécdota que además está escrita en su libro, y es que Pedro Sánchez "se olvidó" de pagar la cuenta en un restaurante: "Espero que no le siente mal, pero yo pasé un momento muy jodido", afirma.

"El camarero vino para decirme que Sánchez no había pagado la cuenta"

Revilla ha contando que Sánchez estaba muy agradecido con él: "Cuando todo el mundo se lo quería carga, antes de ser presidente, estuve de su parte", señala. Y es que, para Revilla, él fue un pilar fundamental para que Pedro ganará las elecciones: "Él ganó las elecciones en parte porque yo hablé de él bien en todas las televisiones", señala.

Cuando Pedro salió relegido quiso tener un detalle con Revilla y le invitó a comer en un restaurante: "Me dijo que buscaba un sitio y me invitaba, así que concretamos un día", señala. Al parecer fue en el Asador Donostiarra, un lugar donde servían buena carne.

El problema vino cuando Revilla llegó al restaurante un poco más tarde porque su vuelo se retrasó y Pedro Sánchez ya estaba comiendo: "Llega la hora de irse y me dice con buen criterio que iba a salir él primero para que los periodistas no nos sacarán fotos, algo que ya no haré nunca", cuenta entre risas.

Revilla esperó unos minutos y justo cuando iba a irse el camarero grito para traerle la cuenta: "El camarero vino para decirme que Sánchez no había pagado la cuenta y que alguien la tenía que pagar. Así que tuve que pagar 98, 50 euros", señala.

Revilla confiesa que nunca le ha dicho a Sánchez el mal trago que le hizo pasar y que le debe 98,50 euros por aquella comida ¡Momentazo!