Miguel Ángel Revilla cuenta el acoso escolar que sufrió de pequeño: "Me llamaban 'el gorrón'"

Hoy hemos tenido una de las mayores fiestas que se recuerdan en 'El Hormiguero' con la celebración del 80 cumpleaños de nuestro amigo, y el invitado que más veces ha pisado el programa, Miguel Ángel Revilla. También ha presentado su nuevo libro "Toda una vida", donde hace un repaso de la actualidad social y política y regala al lector sus vivencias y reflexiones.

El Presidente de Cantabria ha aprovechado la oportunidad para mandar un mensaje en contra del acoso escolar. Además, ha contado su experiencia con este tema cuando era pequeño: "No me atrevía a hablar con los demás, estaba acomplejado. Todos me llamaban 'el gorrón' por culpa de un profesor".

Todo lo anterior lo ha calificado como "un trauma" en su vida. Sin embargo, este acoso no le paró y consiguió salir adelante al cambiar de aires para estudiar una carrera en Bilbao.

El increíble homenaje de Revilla a su mujer

Con quimioterapia por un cáncer de colon, Aurora, la mujer de Migue Ángel Revilla, ha acudido al plató de 'El Hormiguero' para acompañar a su marido y este dedicarle una preciosa canción en directo.

"Pedro Sánchez me debe 98,50 euros"

También el cántabro ha comentado la cena que tuvo con el presidente del Gobierno y que tuvo que hacerse él cargo de toda la cuenta.