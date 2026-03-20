Megan Montaner y Rodolfo Sancho ponen a prueba su memoria en El Hormiguero: ¿recuerdan estos detalles?

La visita de Megan Montaner y Rodolfo Sancho a El Hormiguero también dejó uno de los momentos más divertidos de la noche gracias a Trancas y Barrancas con un juego diseñado para poner a prueba partes del cerebro que usamos sin darnos cuenta.

El reto consistía en comprobar si los actores eran capaces de recordar detalles cotidianos que vemos a diario… pero en los que casi nunca nos fijamos. Una prueba de memoria visual que generó dudas, risas y más de una sorpresa.

Entre las preguntas, tuvieron que enfrentarse a cuestiones tan aparentemente simples como: ¿La “i” del logo de Lidl está torcida? ¿La rana Gustavo lleva collar? ¿Cuántas chimeneas tenía el Titanic? o ¿sobre qué está de pie la estatuilla de los Oscar?

Un juego que demostró que, aunque veamos ciertas imágenes todos los días, nuestro cerebro no siempre guarda esos detalles con precisión, convirtiendo lo cotidiano en todo un desafío.

Entre respuestas fallidas, aciertos inesperados y muchas carcajadas, Megan y Rodolfo dejaron claro que la memoria también puede jugar malas pasadas… incluso a los más observadores. ¡Momentazo!