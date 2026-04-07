Luis Zahera lo da todo en el juego más imprevisible de las hormigas

La visita de Luis Zahera a El Hormiguero ha dejado uno de los momentos más divertidos de la noche con el juego de Trancas y Barrancas. En esta ocasión, las hormigas han propuesto un reto tan sencillo como imprevisible: mostrar imágenes de personas y adivinar si se trata de alguien “chungo” o alguien estupendo.

Lejos de quedarse corto, Zahera ha tirado de imaginación y espontaneidad para analizar cada caso, construyendo historias y teorías que han provocado las risas tanto en plató como entre el público.

Con cada imagen, el actor se ha venido arriba, demostrando su sentido del humor y su capacidad para improvisar, convirtiendo el juego en uno de los momentos más entretenidos de su visita. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!