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Luis Zahera lo da todo en el juego más imprevisible de las hormigas
El actor se enfrenta al divertido reto de las hormigas, donde debe adivinar si las personas que aparecen en las fotos son “chungas”… o todo lo contrario.
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La visita de Luis Zahera a El Hormiguero ha dejado uno de los momentos más divertidos de la noche con el juego de Trancas y Barrancas. En esta ocasión, las hormigas han propuesto un reto tan sencillo como imprevisible: mostrar imágenes de personas y adivinar si se trata de alguien “chungo” o alguien estupendo.
Lejos de quedarse corto, Zahera ha tirado de imaginación y espontaneidad para analizar cada caso, construyendo historias y teorías que han provocado las risas tanto en plató como entre el público.
Con cada imagen, el actor se ha venido arriba, demostrando su sentido del humor y su capacidad para improvisar, convirtiendo el juego en uno de los momentos más entretenidos de su visita. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!
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