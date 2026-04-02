De Ilia Topuria a Paz Padilla: estos son los invitados del 6 al 9 de abril en El Hormiguero

Tras la Semana Santa, El Hormiguero se estrena con una semana llena de grandes invitadas que estarán junto a Pablo Motos y las Hormigas... ¡No te lo puedes perder!

Lunes: Luis Zahera

Arrancamos la semana con la visita del actor Luis Zahera el lunes 6 de abril para hablarnos de su espectáculo Chungo. Su monólogo sobre historias en clave de humor de su trayectoria profesional se puede disfrutar desde el 17 de abril en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid.

Martes: Paz Padilla

Recibimos a la humorista, actriz y escritora Paz Padilla con la que charlaremos sobre Alzar el duelo, su nuevo libro que sale a la venta el 8 de abril. En él aborda cómo seguir viviendo para superar la ausencia y recuperar la calma tras la pérdida de un ser querido.

Miércoles: Kira Miró y Salva Reina

El miércoles 8 de abril nos visitan los actores Kira Miró y Salva Reina para presentarnos Solos, la nueva película que protagonizan y que se estrena en cines el próximo 10 de abril. La historia reúne a cuatro amigos en una agradable cena, pero termina derivando en una conversación donde afloran las insatisfacciones de cada uno.

Jueves: Ilia Topuria

El jueves, ponemos el broche de oro con el luchador de la MMA y vigente campeón del peso ligero de la UFC, Ilia Topuria. El deportista nos hablará de su próximo combate, que se disputará el 14 de junio en la Casa Blanca y supondrá uno de los grandes eventos deportivos del año. Topuria se enfrentará al norteamericano Justin Gaethje ante cinco mil invitados y coincidiendo con las celebraciones del 250 aniversario de la declaración de independencia de Estados Unidos.