Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

INVITADOS

De Ilia Topuria a Paz Padilla: estos son los invitados del 6 al 9 de abril en El Hormiguero

El programa de Pablo Motos recibe a una nueva tanda de invitados de primer nivel que pasarán por el plató a lo largo de la semana.

De Ilia Topuria a Paz Padilla: estos son los invitados del 6 al 9 de abril en El Hormiguero

Publicidad

El Hormiguero
Publicado:

Tras la Semana Santa, El Hormiguero se estrena con una semana llena de grandes invitadas que estarán junto a Pablo Motos y las Hormigas... ¡No te lo puedes perder!

Lunes: Luis Zahera

Arrancamos la semana con la visita del actor Luis Zahera el lunes 6 de abril para hablarnos de su espectáculo Chungo. Su monólogo sobre historias en clave de humor de su trayectoria profesional se puede disfrutar desde el 17 de abril en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid.

Martes: Paz Padilla

Recibimos a la humorista, actriz y escritora Paz Padilla con la que charlaremos sobre Alzar el duelo, su nuevo libro que sale a la venta el 8 de abril. En él aborda cómo seguir viviendo para superar la ausencia y recuperar la calma tras la pérdida de un ser querido.

Miércoles: Kira Miró y Salva Reina

El miércoles 8 de abril nos visitan los actores Kira Miró y Salva Reina para presentarnos Solos, la nueva película que protagonizan y que se estrena en cines el próximo 10 de abril. La historia reúne a cuatro amigos en una agradable cena, pero termina derivando en una conversación donde afloran las insatisfacciones de cada uno.

Jueves: Ilia Topuria

El jueves, ponemos el broche de oro con el luchador de la MMA y vigente campeón del peso ligero de la UFC, Ilia Topuria. El deportista nos hablará de su próximo combate, que se disputará el 14 de junio en la Casa Blanca y supondrá uno de los grandes eventos deportivos del año. Topuria se enfrentará al norteamericano Justin Gaethje ante cinco mil invitados y coincidiendo con las celebraciones del 250 aniversario de la declaración de independencia de Estados Unidos.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Hoy, Luis Zahera será el protagonista en El Hormiguero

Hoy, Luis Zahera será el protagonista en El Hormiguero

Broma atraco

Consiguen frenar un atraco porque se lo toman a broma: "Se había levantado un cliente bromista hacía poco y pensaba que era él"

La petición de Cristina Castaño antes del estreno de Tu cara me suena: "Me encantaría hacer un número de humor"

La petición de Cristina Castaño antes del estreno de Tu cara me suena: "Me encantaría hacer un número de humor"

Juan y Medio, rendido ante el equipo de Mask Singer: "No recuerdo haber estado en un espectáculo así"
Entrevista

Juan y Medio, rendido ante el equipo de Mask Singer: "No recuerdo haber estado en un espectáculo así"

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón
Repasamos

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, ¿romance pasajero o relación?: "A él siempre le han llamado la atención mujeres más mayores"

Teléfono
Lo vemos

La desesperación de saber dónde está el móvil que te robaron y no poder conseguirlo: "La policía me dijo que no podía hacer nada"

Cuando nos roban el móvil, es probable que podamos geolocalizarlo, pero la realidad es que la mayoría de veces, la policía no podrá hacer nada.

Ilusión, ganas y emoción: Martín Savi define Tu cara me suena como “un hermoso desafío”
¡Bienvenido!

Ilusión, ganas y emoción: Martín Savi define Tu cara me suena como “un hermoso desafío”

El joven argentino llega a la decimotercera edición del formato con la intención de demostrar su talento sobre el escenario.

UCI

Tener un accidente en el extranjero: ¿cuánto cuesta un día en la UCI según el país?

"¡Empieza el show!": Tu cara me suena regresa el próximo viernes a Antena 3

"¡Empieza el show!": Tu cara me suena regresa el próximo viernes a Antena 3

Nutriman

Semana Santa, más allá de las torrijas: los platos típicos de estas fechas que también son saludables

Publicidad