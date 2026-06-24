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Con Trancas y Barrancas

Desde su fondo de pantalla, hasta su artilugio de cocina favorito: los secretos mejor guardados de RoRo

Las hormigas han preparado un test tan rápido como divertido para conocer mejor a la influencer.

Desde su fondo de pantalla, hasta su artilugio de cocina favorito: los secretos mejor guardados de RoRo

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RoRo ha llegado a El Hormiguero para charlar sobre su imparable crecimiento en redes sociales y la enorme comunidad que ha construido en los últimos años. Con naturalidad y cercanía, la creadora de contenido ha compartido anécdotas y reflexiones sobre su carrera.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han preparado una de las secciones favoritas por la audiencia para conocer mejor a la invitada: el 'test rápido'. En él, las hormigas someten a quién haya visitado al plató a una serie de preguntas de manera exprés.

Gracias a este cuestionario hemos podido saber qué lleva RoRo de fondo de pantalla, cuál es su artilugio de cocina favorito, qué otras habilidades tiene o cuál es su superpoder soñado. ¡No te lo puedes perder!

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