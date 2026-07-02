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Mejores momentos | 1 de julio

Joja cuenta en ¡Salta! cómo descubrió lo que es ir ‘en plan comando’: “Oye, tío, vas marcando, no camuflando”

El concursante ha decidido ponerse el casco nada más convertirse en controller, teniendo en cuenta que la ronda ya estaba en el nivel 8.

Joja cuenta en ¡Salta! cómo descubrió lo que es ir ‘en plan comando’: “Oye, tío, vas marcando, no camuflando”

Joja cuenta en ¡Salta! cómo descubrió lo que es ir ‘en plan comando’: “Oye, tío, vas marcando, no camuflando”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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En ¡Salta! hay que saber aprovechar las oportunidades y Joja ha decidido no desperdiciar la suya. El concursante se ha hecho con el puesto de controller cuando la ronda ya iba por el nivel 8. Podría haber decidido aún que otro se pusiera el casco, pero lo ha hecho él para afrontar la recta final del puente.

De las cuatro afirmaciones, una ya había quedado descartada por la caída de la anterior controller. Y otra, Joja tenía claro que no podía ser gracias a una curiosa anécdota que ha contado a Manel Fuentes. Gracias a lo que le pasó “con un conocido en el gimnasio”, el concursante descubrió lo que es ir ‘en plan comando’.

“Oye, tío, vas marcando, no camuflando”, le comentó a ese conocido. Al parecer, era demasiado evidente que iba sin ropa interior: “Aquello se notaba”. Manel se ha quedado alucinado con esta historia, que le ha servido a Joja como ayuda para avanzar en el puente y rozar ya la lucha por el premio. ¡Dale al play!

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