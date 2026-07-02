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Mejores momentos | 1 de julio

Miguel, dispuesto a cumplir en ¡Salta! el asombroso sueño de su novia: “Quiere una vaca”

El concursante ha llegado tan concienciado que hasta lleva calcetines con vacas y Manel Fuentes ha reflexionado que “la gente se está viniendo muy arriba con las mascotas”.

Miguel, dispuesto a cumplir en ¡Salta! el asombroso sueño de su novia: “Quiere una vaca”

Miguel, dispuesto a cumplir en ¡Salta! el asombroso sueño de su novia: “Quiere una vaca”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Cada concursante de ¡Salta! compite con un deseo por cumplir. Miguel ha revelado que parte del premio lo dedicaría a hacer realidad un sueño de su novia. Lo romántico se ha convertido en asombroso cuando ha revelado de qué se trata: “Quiere una vaca”. Como no sabe cuánto cuesta, ha afirmado que tiene que ir a por los 50.000 euros, por lo que no se conformaría con los 20.000 ganados justo antes por Joja.

Vídeo: Momento 3

Joja se planta con 20.000 euros... pero sabía la respuesta que valía los 50.000 de ¡Salta!

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Miguel ha dedicado a su novia el salto que ha dado en el primer nivel. Lo ha hecho porque estaba seguro de que iba a acertar, y este detalle le ha dado pie a contar su objetivo en el programa. Incluso ha mostrado sus calcetines… ¡llenos de vacas! Hasta ese punto ha ido ya concienciado de lo importante que ese sueño para su pareja.

Viendo la situación, Manel Fuentes ha comentado: “La gente se está viniendo muy arriba con las mascotas”. ¡Descubre en el vídeo este sorprendente momento!

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