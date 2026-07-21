Carolina Marín se sincera en El Hormiguero tras su retirada: "Ha sido la mejor decisión"

La jugadora de bádminton visitó a Pablo Motos tras anunciar su adiós a las pistas. La onubense reconoció la enorme dificultad de dar este paso, aunque confesó con total serenidad que está tranquila porque sabe que es la mejor opción para su futuro.

Marín admitió el tremendo desgaste sufrido y lamentó no despedirse como le hubiera gustado. Sin embargo, priorizó su salud al asegurar que, si hubiese seguido forzando su rodilla, su cuerpo habría sufrido las consecuencias el resto de su vida.

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