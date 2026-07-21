Carolina Marín detalla en El Hormiguero cómo es su rutina tras su retirada del bádminton

Carolina Marín visitó el plató de Pablo Motos para repasar su brillante trayectoria deportiva. Durante la charla, la onubense confesó que sentía cierto miedo ante esta nueva etapa vital, pero dejó claro que el ejercicio físico sigue siendo un pilar fundamental en su día a día.

A pesar de haber colgado la raqueta profesional, Marín aseguró que no tiene ninguna intención de dejar de hacer deporte porque le apasiona. Además, la deportista aprovechó el momento para reflexionar sobre su futuro laboral y plantear la posibilidad de convertirse en entrenadora.

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