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Hugo de La Voz Kids

Hugo revoluciona La Voz Kids con solo 8 años: “Naciste para estar en un escenario”

LA VOZ KIDS

Con solo 8 años, Hugo desata la locura en La Voz Kids y recibe un elogio unánime de los coaches

El joven concursante sorprendió desde el primer momento con una actuación llena de energía que dejó impresionados a los coaches durante las Audiciones a ciegas.

Celia Gil
Publicado:

Hugo se convirtió en uno de los protagonistas de la noche en La Voz Kids gracias a una actuación que destacó por su soltura y seguridad sobre el escenario pese a su corta edad.

Su interpretación provocó una reacción inmediata entre los coaches, que no ocultaron su sorpresa ante el talento mostrado. Uno de ellos llegó a asegurar que parecía haber nacido para actuar, reconociendo su presencia escénica y la naturalidad con la que defendió su actuación.

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