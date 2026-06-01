Con solo 8 años, Hugo desata la locura en La Voz Kids y recibe un elogio unánime de los coaches

Hugo se convirtió en uno de los protagonistas de la noche en La Voz Kids gracias a una actuación que destacó por su soltura y seguridad sobre el escenario pese a su corta edad.

Su interpretación provocó una reacción inmediata entre los coaches, que no ocultaron su sorpresa ante el talento mostrado. Uno de ellos llegó a asegurar que parecía haber nacido para actuar, reconociendo su presencia escénica y la naturalidad con la que defendió su actuación.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas