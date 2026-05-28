Lydia Bosch y Julio Peña recuerdan sus métodos más “copiotas” como estudiantes

Lydia Bosch y Julio Peña han llegado juntos a El Hormiguero para compartir una entrevista marcada por la cercanía y la complicidad. Ambos actores han hablado de sus proyectos y han dejado momentos muy espontáneos y divertidos.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber qué tal eran los invitados como estudiantes. Según han desvelado, ambos tenían sus truquillos "copiones" y han revelado cuál era su estrategia más utilizada.

Julio ha contado que hacía una auténtica labor de ingeniería con el bolígrafo creando la chuleta perfecta mientras que Lydia, por su parte, ha asegurado que llegó a ponerse el mismo libro debajo de un examen. ¡No te lo puedes perder!

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