"Me quedé flipando": Ana Mena sorprende en El Hormiguero cantando en japonés

Ana Mena ha visitado El Hormiguero para presentar ‘Lárgate’, el primer single de su próximo disco, un proyecto muy especial en el que lleva meses trabajando y que verá la luz muy pronto.

La artista malagueña ha confesado que este nuevo trabajo supone una nueva etapa musical tras el éxito de ‘Bellodrama’, su anterior álbum, con el que ha estado de gira durante dos intensos años.

Durante la entrevista con Pablo Motos, Ana Mena recordó algunas de las experiencias más sorprendentes de esa gira, entre ellas su paso por Japón. “Me quedé flipando, son muy respetuosos. Están atentos porque les parece una falta de respeto interrumpirte, y cuando acaba la canción lo dan todo”, contó divertida la cantante, que también reconoció que apenas ha aprendido japonés a pesar de su visita.

Entre risas, Pablo Motos la retó a cantar una de sus canciones más conocidas, ‘Madrid City’, en japonés, y Ana Mena no dudó en aceptar el desafío. La artista demostró una vez más su simpatía y espontaneidad, arrancando los aplausos del público y protagonizando uno de los momentos más divertidos de la noche.

Con su habitual cercanía y carisma, Ana Mena volvió a conquistar al plató de El Hormiguero y dejó claro que su nueva era musical llega cargada de energía, frescura y muchas ganas de sorprender. ¡Estanos deseando escucharlo!