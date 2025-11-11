Hoy, Marc Márquez celebrará el mundial de MotoGP en El Hormiguero

El piloto español MarcMárquez regresa esta noche a El Hormiguero para celebrar junto a Pablo Motos su reciente victoria en el Mundial de MotoGP. Con este nuevo título, Márquez suma ya nueve campeonatos del mundo, siete de ellos en la máxima categoría, consolidándose como una auténtica leyenda del motociclismo.

Durante su visita, Marc compartirá cómo ha vivido esta temporada tan especial, marcada por su esfuerzo, su mentalidad competitiva y su regreso a lo más alto tras años de desafíos. Además, repasará los momentos más emocionantes del campeonato y revelará cómo ha afrontado uno de los retos más exigentes de su carrera deportiva.

Sobre él:

Nacido en Cervera (Lleida), Marc Márquez es uno de los deportistas más laureados del motociclismo mundial. Con un estilo agresivo y una mentalidad incansable, ha batido récords de precocidad y ha demostrado una capacidad única para sobreponerse a las adversidades. Su regreso triunfal al podio confirma que sigue siendo uno de los grandes nombres de la historia del deporte español.