Andy demuestra su sentido del humor con Trancas y Barrancas en el juego más loco de El Hormiguero

La visita de Andy a El Hormiguero estuvo llena de grandes momentos en el que el artista se sinceró sobre su ruptura con Lucas. Una entrevista de mucha complicidad, especialmente durante la sección de Trancas y Barrancas, que prepararon uno de sus clásicos juegos: “El precio justo”.

En esta ocasión, las famosas hormigas propusieron al cantante y a Pablo Motos un reto muy particular: adivinar el precio justo de varios objetos absurdos y curiosos. Desde artículos de lo más extravagantes hasta objetos cotidianos con precios sorprendentes, el juego estuvo cargado de risas, improvisación y momentos de pura diversión.

Andy demostró su sentido del humor y su espontaneidad, lanzando sus apuestas entre bromas y carcajadas con el presentador. Las hormigas, fieles a su estilo, se encargaron de poner la guinda al reto con sus comentarios disparatados y sus ocurrencias, haciendo que el plató se llenara de risas.

Una sección llena de buen rollo que dejó claro que Andy no solo emociona con su música, sino que también sabe pasárselo en grande en El Hormiguero.