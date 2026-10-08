En El Hormiguero
Así recuerda Luis Zahera a su padre y su gusto por el humor negro: "Creo que era un tipo simpático"
El actor ha compartido algunas de las experiencias que ha vivido a lo largo de su carrera y ha recordado anécdotas de sus trabajos en cine, televisión y teatro.
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Noche de cine en El Hormiguero con la visita de Luis Zahera. El actor ha charlado con Pablo Motos sobre su nueva película, titulada Leones en invierno, y ha recordado algunas de las historias y personajes que le han convertido en uno de los intérpretes más queridos por el público. Tampoco han faltado las anécdotas, algunas ejemplificando lo mal que se le da conducir.
Durante la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado al invitado por su padre y su gusto por el humor negro. "Mis hermanas dicen que era maltrato psicológico", ha afirmado Luis, que ha contado algunos recuerdos muy personales. Entre ellos, cuando le encontraba gesticulando preparando algún guion y le soltaba: "Hijo mío, mucho tienes que trabajar para no trabajar".
El actor también ha comentado que su padre era de chistes rápidos y de despedidas breves. "Creo que era un tipo simpático", ha asegurado, incluso a pesar de lo que decía en las mañanas de resaca. "¿Por qué no te suicidas? Tu vida no tiene sentido", le susurraba al oído, antes de ofrecerle un vaso de agua... caliente.
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