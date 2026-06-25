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Toñi Moreno sobre la falta de educación sexual: "Fui a la carnicería y pensé que me había quedado embarazada"

La entrevista de Toñi Moreno está sacando a la luz multitud de anécdotas de su juventud y, entre ellas, Pablo Motos ha mencionado a un pequeño susto que se llevó la presentadora en su infancia.

Toñi Moreno en El Hormiguero

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Borja Tamayo
Publicado:

La primera visita de Toñi Moreno a El Hormiguero está siendo una noche que, sin duda, la presentadora recordará de por vida. No solo por la cantidad de seguidores que, en plena apuesta, está recogiendo en sus redes sociales, sino también por la multitud de anécdotas que está recordando.

Entre ellas, Pablo Motos ha sacado a la luz un susto que se llevó durante la infancia. Y es que, como ambos han reconocido, tuvieron una "nefasta educación sexual". Tanto es así que Moreno, durante su primer periodo, confundió cómo se colocaban las compresas.

Asimismo, ha revelado que cuando era muy pequeña creyó que se había quedado embarazada en la cola de una carnicería. En aquella época, la presentadora "no sabía nada, nada". Por eso, cuando un señor "que no hizo nada" se puso detrás de ella en la cola de la carnicería, estuvo "un mes angustiada por si se había quedado embarazada".

Afortunadamente, los tiempos han cambiado y ahora la presentadora ha podido recordar con humor esta etapa de su vida. ¡Dale play al vídeo y revive el momento!

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