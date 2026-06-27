Marron desafía a la vista con una ilusión óptica en homenaje a Tip en El Hormiguero

La ciencia también tuvo su espacio durante la visita de Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem a El Hormiguero, donde acudieron para rendir homenaje a Luis Sánchez Pollack, más conocido como Tip. Para la ocasión, Marron sorprendió a los invitados con un experimento que parecía desafiar las leyes del movimiento.

La demostración consistió en varios peones magnéticos colocados sobre un disco giratorio. A simple vista, los peones rotaban constantemente al ritmo del tocadiscos. Sin embargo, al observarlos a través de una cámara con una velocidad de muestreo cuidadosamente ajustada, el movimiento parecía desaparecer por completo, dando la impresión de que los peones se habían quedado congelados en el tiempo.

La clave está en la forma en que las cámaras graban vídeo. En lugar de captar movimiento continuo, registran una sucesión de imágenes fijas o fotogramas. Cuando la velocidad de giro del objeto coincide con la frecuencia a la que la cámara captura esas imágenes, cada fotograma muestra el objeto en una posición prácticamente idéntica a la anterior. Como resultado, nuestro cerebro interpreta que el objeto permanece inmóvil.

Este fenómeno, relacionado con el conocido efecto rolling shutter, explica también por qué en algunas grabaciones las ruedas de un coche parecen no girar o incluso hacerlo hacia atrás, o por qué las aspas de un helicóptero pueden parecer detenidas en pleno vuelo. ¡Espectacular!

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