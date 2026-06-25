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Vuelve a ver la entrevista completa a Toñi Moreno en El Hormiguero

La mítica presentadora de televisión ha debutado en el programa siendo la protagonista de una noche inolvidable.

Vuelve a ver la entrevista completa a Toñi Moreno en El Hormiguero

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Primera vez de Toñi Moreno en El Hormiguero. La comunicadora ha visitado por primera vez el espacio de Pablo Motos para hablar de su carrera, sus proyectos actuales y algunas de las experiencias más importantes de su vida personal y profesional.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre la atrevida apuesta de la presentadora si llega al millón de seguidores en Instagram. La invitada ha asegurado que se desnudaría íntegramente al llegar a dicha cifra y las redes han ardido.

Tras esto, Pablo Motos se ha interesado en conocer cómo fueron sus inicios. Toñi ha revelado que comenzó en la televisión con tan solo 14 años por la "angustia" de sacar a su humilde familia adelante.

Además, otro de los temas que han abordado ha sido el de la educación sexual. Para ilustrarlo, la presentadora ha contado la desternillante anécdota de cuando creyó estar embarazada en la carnicería.

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