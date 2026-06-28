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Invitado de Joseba Arguiñano

¿El bueno o el malo? Karra Elejalde confiesa cuál es su papel preferido

Con más de 100 películas a sus espaldas y dos Goyas, Karra Elejalde ha confesado cuál es su papel preferido de todos los que ha hecho.

¿El bueno o el malo? Karra Elejalde confiesa cuál es su papel preferido

¿El bueno o el malo? Karra Elejalde confiesa cuál es su papel preferido

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El actor ha sido el invitado de honor de Cocina abierta de Joseba Arguiñano.

Karra Elejalde ha confesado que se le da muy bien lo de cocinar. De hecho, es él quien cocina siempre en casa.

Es cierto que lo hemos visto muy desenvuelto pelando la zanahoria y cortando la cebolla, con iniciativa propia y ganas de preparar la receta de codornices con setas de primavera.

Pero, ¿qué hay de su profesión? ¿le gusta más hacer de bueno o de malo? De todas las películas en las que ha actuado, ¿cuál es la que más le ha gustado? El actor lo ha confesado todo en el vídeo.

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¡Así canta los ingredientes de la receta! Eva Soriano se atreve con un rap en Cocina abierta Joseba Arguiñano

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

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