¿El bueno o el malo? Karra Elejalde confiesa cuál es su papel preferido

El actor ha sido el invitado de honor de Cocina abierta de Joseba Arguiñano.

Karra Elejalde ha confesado que se le da muy bien lo de cocinar. De hecho, es él quien cocina siempre en casa.

Es cierto que lo hemos visto muy desenvuelto pelando la zanahoria y cortando la cebolla, con iniciativa propia y ganas de preparar la receta de codornices con setas de primavera.

Pero, ¿qué hay de su profesión? ¿le gusta más hacer de bueno o de malo? De todas las películas en las que ha actuado, ¿cuál es la que más le ha gustado? El actor lo ha confesado todo en el vídeo.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas