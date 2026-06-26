Trancas y Barrancas ponen a prueba la intuición de Toñi Moreno: "Soy muy buena en esto"

La reconocida presentadora andaluza Toñi Moreno ha visitado por primera vez el plató de El Hormiguero para hacer un repaso de su trayectoria desde que comenzó en la televisión a los 14 años. Tras una divertida entrevista con Pablo Motos, las hormigas han puesto a prueba su intuición.

Trancas y Barrancas han retado a la presentadora con su juego "La prueba de las historias engañosas". Toñi y Pablo han competido entre ellos para tratar de averiguar si la anécdota que han contado era verdadera o falsa.

Aunque la presentadora ha asegurado "ser muy buena en esto", Pablo ha conseguido colarle alguna que otra mentira. Parece que nuestro presentador ha sabido jugar con su mente. ¡Dale al play al vídeo de arriba para revivir este momentazo!

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