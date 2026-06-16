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"No dan Goyas a la comedia y luego quieren gente que les presente la gala": la confesión de JJ Vaquero a Trancas y Barrancas

Los invitados se han enfrentado en una desternillante sección que ha puesto a prueba su memoria y velocidad mental.

¡Mucho pique! Trancas y Barrancas ponen a competir a Pablo Chiapella y JJ Vaquero

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Pablo Chiapella y JJ Vaquero se lo han pasado en grande con Trancas y Barrancas donde han jugado a Cifras y cifras.

Un juego en el que los invitados de El Hormiguero tienen que decir las cifras que se les ocurra sobre las preguntas de las hormigas.

"Me va a costar, pero voy a por ti" ha dicho Vaquero ante la competición con su amigo Pablo Chiapella. Los invitados han tenido que descifrar a los enanitos o los Goyas que ha ganado Leo Harlem.

"No dan Goyas a la comedia y luego quieren gente que les presente la gala" ha afirmado el humorista sobre los premios concedidos a los actores que se dedican al humor. ¿Quién se llevará el premio?

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