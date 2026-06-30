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Fichaje desde El Hormiguero

Alicio, preparado para debutar con España: ¿primer perro robot en marcar en el Mundial un gol de cabeza?

El chef José Andrés se ha convertido en el gran animador de este inesperado delantero, que ha puesto emoción en el plató con cada jugada ante la portería.

Alicio se postula como refuerzo de España para el Mundial: ¿primer perro robot en marcar un gol de cabeza?

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Gracias a Synergy Tech - Unitree Spain, El Hormiguero ha contado esta temporada con un compañero que se ha hecho muy querido en el equipo de Ciencia. Se trata de Alicio, un perro robot Go2 de Unitree Robotics, la famosa empresa china de robótica.

Este cuadrúpedo con IA avanzada interpreta órdenes y entiende el entorno. Equipa un sensor 4D LiDAR con visión 360°x90°, sensores de precisión y actualizaciones continuas. Alcanza 3.5 m/s. Es ideal para asistencia en el hogar, seguridad, investigación, logística y exploración, destacando por su movilidad y versatilidad.

En este programa, hemos comprobado que ya está casi listo incluso para debutar en el Mundial de fútbol. Enfundado en una camiseta de la Selección Española, Alicio ha probado su habilidad para marcar un gol de cabeza.

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