Alicio, preparado para debutar con España: ¿primer perro robot en marcar en el Mundial un gol de cabeza?

Gracias a Synergy Tech - Unitree Spain, El Hormiguero ha contado esta temporada con un compañero que se ha hecho muy querido en el equipo de Ciencia. Se trata de Alicio, un perro robot Go2 de Unitree Robotics, la famosa empresa china de robótica.

Este cuadrúpedo con IA avanzada interpreta órdenes y entiende el entorno. Equipa un sensor 4D LiDAR con visión 360°x90°, sensores de precisión y actualizaciones continuas. Alcanza 3.5 m/s. Es ideal para asistencia en el hogar, seguridad, investigación, logística y exploración, destacando por su movilidad y versatilidad.

En este programa, hemos comprobado que ya está casi listo incluso para debutar en el Mundial de fútbol. Enfundado en una camiseta de la Selección Española, Alicio ha probado su habilidad para marcar un gol de cabeza.

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