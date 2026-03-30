Mejores momentos | Gran Final
Willy Bárcenas hace balance de su paso por El Desafío: “Termino el programa que me como el mundo”
El cantante ha echado la vista atrás y ha evaluado todas sus actuaciones durante esta sexta edición de El Desafío.
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Willy Bárcenas ha vivido momentos mejores y peores durante en El Desafío. El concursante se ha enfrentado a pruebas muy variopintas en las que ha tenido que dar lo mejor de sí mismo.
El cantante ha hecho referencia a lo bien que empezó, “yo llegué sin expectativas y empecé como un tiro”. Tal fue su gran comienzo que logró hacerse con la victoria en el primer programa. Aguantó como líder varias ediciones.
A pesar de su buen comienzo, el cantante ha explicado que “me pegué un par de guantazos”. Aun así, supo volver a ponerse en pie lo que le hizo estar hasta la última semifinal con opciones de ser uno de los cuatro finalistas.
Repasa el espectacular paso del cantante en El Desafío.
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