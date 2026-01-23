Invitados | Programa 3
Victoria de Marichalar conquista en el tiro con arco: “Me he enamorado de este deporte”
La exconcursante regresa a El Desafío para cumplir un reto de puntería con el arco. Una prueba en la que Victoria de Marichalar ha afirmado que se ha enamorado.
La finalista de la quinta edición de El Desafío se ha mostrado muy satisfecha de su prueba como invitada, “me toca disfrutar” ha asegurado la exconcursante ante el reto del tiro con arco.
Victoria de Marichalar ha confesado sentirse muy contenta de volver a El Desafío y estar como invitada sin la presión de sentir las valoraciones del jurado.
La invitada ha decidido complicar la prueba y quitarse el visor del arco. Victoria de Marichalar ha asegurado que “me está encantando esto de tirar con arco”.
Su reto consiste en hacer diana subida a lomos de un caballo eléctrico. Un desafío en movimiento con el tiro con arco. ¡Impresionante!, la exconcursante ha logrado la diana a la primera.
