"Me va a costar la vida": Eduardo Navarrete, en llamas sobre un quad en el próximo programa de El Desafío

La cuarta gala de El Desafío estará marcada por el peligro reto de fuego de Eduardo Navarrete.

Eduardo Navarrente, en El Desafío

Julián López
Eduardo Navarrete vivió un momento muy complicado en la tercera gala de El Desafío al enfrentarse a la apnea, la prueba estrella del programa. Su escasa capacidad pulmonar y su incomodidad en el agua le hizo aguantar 1:32 minutos bajo el agua.

Eduardo Navarrete se hunde al llegar al 1:32 minutos en la apnea de El Desafío

Tras pasar por el agua, es el turno del fuego. En el próximo programa, Eduardo Navarrete se prenderá en llamas montado en un quad, un reto extremo en el que se lo juega absolutamente todo.

"Me va a costar la salud y la vida", valora el concursante ante una prueba que tiene que demostrar que es "su semana". ¿Lo superará? El próximo viernes, a las 22.00 horas, no te pierdas la cuarta gala de El Desafío en Antena 3.

Así ha quedado el ranking general tras el tercer programa de El Desafío

Así ha quedado el ranking general tras el tercer programa de El Desafío

Eduardo Navarrente, en El Desafío

“Me va a costar la vida”: Eduardo Navarrete, en llamas sobre un quad en el próximo programa de El Desafío

