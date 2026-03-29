Santiago Segura destapa su lado más sensible: “Es la segunda vez que me tienes al borde de la lágrima”

Santiago Segura ha sido la parte más irónica del jurado, dando siempre su punto sarcástico y con un humor ácido que ha provocado más de alguna risa. En esta ocasión no ha sido para menos y pese al mal momento que estaba pasando Eva Soriano, ha logrado calmar los ánimos.

La concursante ha querido tener unas palabras tras la evaluación del jurado. A pesar de haber sufrido mucho durante el programa, se ha acordado de todo el personal que le ha dado “apoyo emocional”.

Uno de sus peores momentos fue cuando realizó la prueba de apnea, en la que la ayuda de Juandi fue esencial tras el derrumbe moral que sufrió.

Para terminar, se ha querido acordar de su amigo Roberto Leal, el presentador de El Desafío fue quien le animó a concursar y le ha lanzado una fuerte declaración, “te odio”. Truculento paso de Eva Soriano en el programa, quien se va con un sabor agridulce.