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Pilar Rubio se sincera: “El Desafío es un programa que ha cambiado mi vida”

La miembro del jurado ha echado la vista atrás y ha querido resaltar la importancia del programa.

Pilar Rubio se sincera: “El Desafío es un programa que ha cambiado mi vida”

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Carmen Pardo
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El Desafío es un programa único en la televisión. Los retos que se desarrollan durante sus ediciones han alcanzado límites inesperados y la inspiración de todo esto fue Pilar Rubio y sus espectaculares pruebas en El Hormiguero.

Pilar Rubio ha querido dirigir unas bonitas palabras hacia el programa diciendo que “El Desafío es un programa que ha cambiado la historia de la televisión”.

El presentador del programa ha querido devolverle el agradecimiento indicando que ella es la “musa” del programa y ella fue quien “empezó todo”.

Bonitas palabras de Roberto Leal y Pilar Rubio que remarcan la gran relevancia que tiene el programa de televisión.

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