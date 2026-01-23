Patricia Conde y Jessica Goicoechea se enfrentan en El Puente: “Odio esta prueba”

Patricia Conde y Jessica Goicoechea son dos mujeres de armas tomar, las concursantes han vivido su primer duelo en una de las pruebas estrellas del programa, El Puente, un reto que pondrá a prueba su memoria y su vértigo.

Las concursantes se han esforzado al máximo durante los entrenamientos y han asegurado que “no vais a conseguir enfrentarnos”. Una prueba en la que Jessica Goicoechea ha confesado ir mal de memoria mientras Patricia Conde ha llegado a entrar en pánico al enfrentarse a la altura.

Jessica Goicocechea ha sido la primera en enfrentarse a el Puente. Para añadirle dificultad en el mapa que se ha estudiado el color rojo significaba bueno y el verde malo.

La influencer ha empezado muy segura de si misma, pero tras la mitad de la prueba ha empezado a dudar. “Se me ha olvidado” ha asegurado Jessica Goicoechea al llegar a esa parte de El Puente. La concursante ha caído en la casilla trece a los veinte tres segundos de tiempo. “Odio esta prueba” le ha dicho a Roberto Leal.

Patricia Conde ha entrado con mucha fuerza en El Puente pero su seguridad se ha esfumado según ha avanzado la prueba. La presentadora ha caído en la casilla quince. ¿Tendrá en cuenta el jurado ese dato?