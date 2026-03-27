María José Campanario se quema a lo bonzo en un desafío brutal: “Quiero que sea mi noche”
La concursante cierra su participación en El Desafío con un espectacular número de fuego y equilibrio.
María José Campanario fue seleccionada por Daniel Illescas para que fuese su socia en la Gran Final de El Desafío. Ambos concursantes han mantenido una gran amistad y la celebrity le ha querido devolver el gesto con una gran actuación.
El reto ha tenido un alto riesgo, la sensación de quemarse hace que la concentración se pueda perder y que la respiración se complique.
Durante los ensayos, Jesulín de Ubrique ha apoyado a su mujer, a pesar de que su papel ha sido el de prenderle fuego. “Puede que sea un poquito venganza de mi marido” ha bromeado la concursante.
María José Campanario ha realizado un desafío increíble. Tras abrir a la primera el candado que cerraba el acceso al martillo, ha ido avanzando por la delgada madera y rompiendo con precisión los cristales.
La concursante ha terminado exhausta, pero ha logrado completar el complicado reto. Daniel Illescas ha ido corriendo a felicitar a su socia por su espectacular prueba en la Gran Final.
