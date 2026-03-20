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Retos | Segunda semifinal

Jesús Janeiro arriesga su mano en el desafío de magia de María José Campanario: “Estás sudando mucho”

La concursante ha realizado un número de magia con su marido, Jesulín de Ubrique como señuelo.

Jesús Janeiro arriesga su mano en el desafío de magia de María José Campanario

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A pesar de estar en las últimas posiciones de la clasificación, María José Campanario ha disfrutado del programa y ha dejado grandes momentos durante la temporada.

La concursante se ha enfrentado a un reto de mucha tensión. El truco que magia en el que ha sido ayudada por el gran mago Yunke y en el que ha tenido que poner la integridad física de una persona en peligro.

“Impresiona mogollón” ha confesado la mujer del diestro al ver el instrumento con el que ha realizado el truco de magia. Durante los ensayos se ha sorprendido del ruido de los cuchillos y del metal chocando.

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Durante el reto, el voluntario que debía poner la mano bajo los cuchillos ha salido del público. El exconcursante y marido de Campanario, Jesulín de Ubrique ha bajado para arriesgar su mano para el reto de su mujer.

“Me voy a permitir el lujo de sugestionaros para que cortéis los colores que yo quiero” ha explicado María José al jurado. El truco de magia ha dado comienzo y Juan, Pilar y Santiago han ido eligiendo los colores de las cuerdas que la concursante iba a cortar con las tijeras.

Con mucha tensión, los cuchillos han ido cayendo, coincidiendo con los que no impactaban en la mano del torero. De tal forma que, hasta el propio Junke ha aguantado la respiración hasta el final.

Los elogios del jurado no han tardado en llegar, pese a que entre bromas le han dado mucho mérito a la valentía de Jesús Janeiro.

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