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Mejores momentos | Gran Final

Eva Soriano tras su paso con El Desafío: “No me llaméis para la siguiente temporada, no voy a venir”

La concursante no ha terminado el programa como lo esperaba, a pesar de su buen comienzo.

Eva Soriano tras su paso con El Desafío: “No me llaméis para la siguiente temporada, no voy a venir”

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Carmen Pardo
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Eva Soriano arrancó el programa con una alucinante danza aérea en la que realizó acrobacias colgada de un arnés. Tras esa actuación, si situó en la parte alta de la tabla, pero no le duró mucho.

El punto en el que tocó fondo la concursante fue cuando le tuvo que hacer la prueba reina de El Desafío, la apnea. La presentadora realizó uno de los peores tiempos de la historia del programa y rompió a llorar durante un largo tiempo.

Después de esa actuación, Eva Soriano quedó muy tocada, pero su cambio de actitud y su gran sentido del humor le han permitido disfrutar del resto de pruebas e intentar darlo todo. “Me voy físicamente destruida” ha confesado la concursante.

Las risas no han faltado en esta edición en la que Eva Soriano ha hecho muestra de la gran capacidad que tiene para ello. Un gran paso por el programa a pesar de que ella lo resume como “un desastre”.

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