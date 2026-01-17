El dolor de María José Campanario para llegar a los tres minutos en la apnea: “Soy una jabata”

Durante los ensayos, la odontóloga ha tenido que tirar de automotivación y cabeza fría para ir superando cada día. La apnea es una prueba de larga distancia, no se puede aprender de la noche a la mañana y María José Campanario lo ha logrado en pocos días.

“Prefiero quitármela de encima antes de irme” ha confesado la celebrity en los ensayos. Es una prueba que depende mucho de las sensaciones y de los entrenamientos previos a realizarla, un reto mayúsculo al que se ha enfrentado con mucha endereza.

La concursante se ha dejado la piel para conseguir el máximo tiempo posible. El reto ha sido mayúsculo, ha tenido que superar unas contracciones abdominales tempraneras y aguantar el aire el máximo tiempo posible.

María José Campanario ha logrado los 3 minutos bajo el agua tras mucho sufrimiento y capacidad de superación. Una apnea que se he llevado el reconocimiento del jurado y sus compañeros de El Desafío.