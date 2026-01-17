Antena3
Retos | Programa 2

El dolor de María José Campanario para llegar a los tres minutos en la apnea: “Soy una jabata”

La apnea es la prueba estrella de El Desafío y María José Campanario ha sido la segunda concursante de esta edición en comprobarlo.

Durante los ensayos, la odontóloga ha tenido que tirar de automotivación y cabeza fría para ir superando cada día. La apnea es una prueba de larga distancia, no se puede aprender de la noche a la mañana y María José Campanario lo ha logrado en pocos días.

“Prefiero quitármela de encima antes de irme” ha confesado la celebrity en los ensayos. Es una prueba que depende mucho de las sensaciones y de los entrenamientos previos a realizarla, un reto mayúsculo al que se ha enfrentado con mucha endereza.

María José Campanario: “Dependo mucho de las sensaciones”

La concursante se ha dejado la piel para conseguir el máximo tiempo posible. El reto ha sido mayúsculo, ha tenido que superar unas contracciones abdominales tempraneras y aguantar el aire el máximo tiempo posible.

María José Campanario ha logrado los 3 minutos bajo el agua tras mucho sufrimiento y capacidad de superación. Una apnea que se he llevado el reconocimiento del jurado y sus compañeros de El Desafío.

Como concursante de El Desafío

Los concursantes de El Desafío valoran sus aptitudes antes del estreno: "Tirar al plato me relaja, me veo bien en tiro"

RETOS | PROGRAMA 2

RETOS | PROGRAMA 2

RETOS | PROGRAMA 2

El cantante ya había avisado en el ensayo del respeto y la presión que sentía por esta prueba. Si ya es complicado realizar cualquier actividad cubierto de fuego, Willy Bárcenas se ha enfrentado al reto de atravesar tres muros de ladrillos con una maza.

RETOS | PROGRAMA 2

La presentadora se ha enfrentado a una de las pruebas más engañosas del programa, la coreografía de Baile Crew con Cajones no es para nada sencilla. Para clavar la prueba hay que hacer un ejercicio físico y mental muy importante.

