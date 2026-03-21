Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y José Yélamo se jugarán la victoria en una final de infarto

La competición ha alcanzado su punto álgido tras semanas de entrenamientos extenuantes y retos que han llevado a los concursantes al límite de sus capacidades físicas y mentales. Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y José Yélamo han logrado sobresalir por encima del resto, demostrando una evolución constante que les ha valido el pase directo al último programa de la edición. En esta entrega de El Desafío, la estrategia y la templanza bajo presión han sido las claves fundamentales para convencer a un jurado cada vez más exigente con los detalles técnicos.

Ya tenemos a los elegidos tras una noche de infarto donde cada punto era decisivo para la clasificación general. Los finalistas se preparan ahora para afrontar sus pruebas más ambiciosas, sabiendo que cualquier error mínimo puede alejarlos del éxito rotundo. La expectación es máxima para descubrir quién sucederá al anterior ganador, en una gala que promete ser un despliegue sin precedentes de superación personal. El destino de los cuatro protagonistas está ahora en sus manos, listos para ofrecer el mayor espectáculo televisivo de la temporada.