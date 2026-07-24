Efemérides de hoy 24 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 24 de julio?

El 24 de julio de 2019, Theresa May presenta su renuncia al cargo de primera ministra ante la reina Isabel II. Paralelamente, un día antes Boris Johnson vence en las elecciones primarias del Partido Conservador con un 66% del voto de los militantes; debido a ello, la monarca, en su función de jefe de estado, le encarga la formación de un nuevo gobierno, convirtiéndose en el 14º primer ministro en la segunda era isabelina. El agridulce desenlace de May en el ejecutivo fue provocado por la falta de respaldo, por parte de la Cámara de los Comunes, a los acuerdos que había llegado con la Unión Europea para la salida de Reino Unido del organismo supranacional. Al llegar al número 10 de Downing Street, Johnson hizo una comparecencia ante los medios en la que declaró que "Reino Unido saldría de la UE el 31 de octubre" porque el brexit fue una decisión "fundamental" del pueblo británico.

Un 24 de julio, pero de 1823, Chile se convierte en el primer país hispanoamericano, y segundo a nivel mundial, en abolir la esclavitud. El Gobierno de Ramón Freire y Serrano impulsó la ley argumentando que, el espíritu liberal que impulsó la creación de Chile era contrario a la institución de la esclavitud. Además, el país del Cono Sur contaba con un número muy reducido de mujeres y hombres esclavos; doce años antes decretaron la Ley de Libertad de Vientres, los hijos de los siervos que nacieran tras esta nueva ley serían completamente libres. Estas cuestiones llevaron a que el abolicionismo se impusiera sin ningún tipo de sobresalto, a diferencia de otros países en los que la esclavitud era un sustento importante de su economía.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 24 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 24 de julio?

1917.- La neerlandesa Mata-Hari comparece ante un Consejo de Guerra en París que la condena a muerte al día siguiente por espiar para Alemania.

1968.- El boxeador hispanocubano José Legrá gana el título mundial del peso pluma en Porthcawl (Gales).

1974.- Constantino Caramanlis jura como primer ministro de Grecia.

1975.- Giorgio Armani y Sergio Galeottie fundan la empresa de moda Giorgio Armani, en Milán.

1988.- El español Pedro Delgado gana el Tour de Francia.

1989.- Time compra Warner Communication por 16.000 millones de dólares.

2000.- El Gobierno británico excarcela a norirlandeses en aplicación del Acuerdo de Paz del Ulster.

2005.- El estadounidense Lance Armstrong gana su séptimo consecutivo Tour de Francia. Luego será desposeído por dopaje.

2014.- Fallecen los 116 ocupantes del avión de la española Switfair, operado por Air Algerie, que se estrella entre la frontera de Burkina Faso y Gao (Mali).

2019.- Boris Johnson, líder del Partido Conservador británico, asume el cargo de primer ministro, en sustitución de Theresa May.

¿Quién nació el 24 de julio?

1802.- Alejandro Dumas, dramaturgo francés.

1841.- Raimundo Madrazo, pintor español.

1895.- Robert Graves, escritor británico.

1944.- Cristina Almeida, abogada y política española.

1964.- Pedro Passos Coelho, político portugués.

1971.- Dino Baggio, exfutbolista italiano.

1981.- Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

¿Quién murió el 24 de julio?

1974.- James Chadwick, físico inglés descubridor del neutrón y Nobel 1935.

1980.- Peter Sellers, actor británico.

1984.- José Mauro de Vasconcelos, escritor brasileño.

1985.- José Bódalo, actor español.

1993.- Francis Bouygues, empresario francés de la construcción.

2012.- Gregorio Peces Barba, político español.

2021.- Carlos Romeu, humorista gráfico español.

¿Qué se celebra el 24 de julio?

Hoy, 24 de julio, se celebra el Día Internacional del Autocuidado.

Horóscopo del 24 de julio

Los nacidos el 24 de julio pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 24 de julio

Hoy, 24 de julio, se celebra santa Cristina y los santos Fantino el Viejo, Vicente, Víctor, Estercacio y Ursicinio.