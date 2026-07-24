El polideportivo de Villamanta acoge a cerca de 1.000 evacuados por los incendios

Cerca de 3.500 personas han sido desalojadas de la localidad madrileña de Villa del Prado y muchas de ellas, los que no tenían como salir, han sido trasladados a Villamanta. El polideportivo municipal se ha convertido en un centro de acogida. Los vecinos no han parado de llevar agua, ropa, y comida.

Los de Villamanta no han parado de hacer y repartir comida, agua y café. Además, tres residencias de mayores y una para personas con discapacidad intelectual, han sido evacuada y muchos han sido recogidos por familiares.

Pero otras muchas cerca de 200 eran trasladadas de madrugada o hospitales y residencias de Madrid, mientras que otras, con en situación de dependencia han sido trasladadas a hospitales o residencias de Madrid.

El deseo es volver a sus casas con el miedo de haberlo perdido todo. Con lo puesto, pero con sus familiares y mascotas, así han pasado la noche.

En la Comunidad de Madrid permanecen activos los fuegos de Villa del Prado, Aldea del Fresno, y de San Martín de Valdeiglesias, originado por un vehículo incendiado en la carretera M-501 y que afecta también a Pelayos de la Presa.

Desalojos en residencias

Más de 10.000 personas han tenido que ser evacuadas en los municipios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno. Se han desalojado varias residencias de ancianos y urbanizaciones y el Summa ha montado un puesto de mando para atender a los vecinos evacuados.

Sobre el terreno trabajan más de 270 profesionales con 40 medios terrestres, entre ellos efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), desplegados en los distintos focos para proteger vidas y bienes y tratar de contener el avance de las llamas.

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