Cómo registrar mi patinete en la DGT paso a paso para que no me multen

El Gobierno ha puesto en marcha este año el Registro de Vehículos Personales Ligeros gestionado por la Dirección General de Tráfico. Esta medida afecta a todos los vehículos de movilidad personal (VMP), especialmente a los patinetes eléctricos, que deben estar inscritos para poder circular conforme a la ley.

El motivo principal es claro: sin registro no hay seguro, y sin seguro no puedes circular.

Esto no solo es una obligación administrativa, sino también una garantía de seguridad y responsabilidad. El registro permite identificar cada vehículo, vincularlo a su propietario y facilitar las gestiones en caso de accidente, robo o infracción.

En un país como España, donde ya circulan millones de patinetes, esta medida busca poner orden en un sistema que hasta ahora tenía lagunas legales. Además, ayuda a proteger tanto a los conductores como al resto de usuarios de la vía.

Cómo registrar tu patinete paso a paso

El proceso de registro es relativamente sencillo y puede hacerse por varias vías.

La opción más rápida es a través de la sede electrónica de la DGT, aunque también puedes hacerlo por teléfono o con ayuda de un gestor administrativo o tu aseguradora.

Para completar el trámite tendrás que seguir los siguientes pasos:

Aportar algunos datos básicos, como tu información personal y los datos identificativos del patinete.

Una vez finalizado el proceso, recibirás un certificado digital que acredita que el vehículo está inscrito oficialmente.

Ese certificado incluye un número único, que sirve como identificación del patinete.

Con él, podrás adquirir una etiqueta oficial que deberás colocar en el vehículo en un lugar visible. Este distintivo será fundamental para demostrar que tu patinete está registrado.

Este distintivo será fundamental para demostrar que tu patinete está registrado. A partir de ese momento, ya podrás contratar el seguro obligatorio y circular con tranquilidad.

El proceso cambia según el tipo de patinete

No todos los patinetes tienen la misma situación legal. Los modelos más recientes, que cumplen con la normativa actual, disponen de un certificado de circulación y un número de serie específico. Estos son más fáciles de registrar, ya que cuentan con toda la documentación necesaria desde el momento de la compra.

En cambio, los patinetes más antiguos, que no tienen certificado, también deben registrarse, pero su autorización será temporal. Podrán seguir circulando durante un periodo limitado, pero tendrán una fecha de caducidad establecida por la normativa.

En ambos casos, el objetivo es el mismo: garantizar que cada vehículo esté identificado y vinculado a una persona responsable.

Qué pasa si no registras tu patinete

No cumplir con esta obligación puede salir caro. Circular sin seguro o sin haber inscrito el patinete puede conllevar multas importantes, que pueden alcanzar varios cientos de euros.

Pero más allá de la sanción económica, el verdadero riesgo aparece en caso de accidente. Si no tienes seguro, tendrás que asumir personalmente todos los daños causados, lo que puede suponer un coste mucho mayor que cualquier multa.

Además, los controles serán cada vez más frecuentes, por lo que no registrar el patinete ya no es una opción viable a largo plazo.

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