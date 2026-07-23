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Ahogada en Tarragona

Muere ahogada una mujer de 74 años en una playa de Tarragona

Pese a la rápida actuación de los servicios de emergencia, no se pudo salvar la vida de la mujer.

Ambulancia del SAMU 061 frente a una playa

Ambulancia del SAMU 061 frente a una playa Europa Press

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Jaime Álvarez
Publicado:

Una mujer de 74 años ha fallecido este jueves al mediodía tras sufrir un ahogamiento en la playa del Estany-Mas Mel de Calafell, en Tarragona.

El aviso a los servicios de emergencia fue recibido a las 11:50 horas, después de que varias personas alertaran de que una bañista había sido sacada del agua en estado inconsciente. En ese momento, comenzaron las maniobras de reanimación sobre la arena a la espera de la llegada de los equipos sanitarios.

Servicios de emergencia

Hasta el lugar se desplazaron tres ambulancias y un helicóptero medicalizado del Sistema d’Emergències Mèdiques, además de dos patrullas de los Mossos d’Esquadra. Pese a la rápida actuación de los servicios de emergencia, no se pudo salvar la vida de la mujer.

Protecció Civil ha informado de que, en el momento del suceso, la playa contaba con servicio de vigilancia y ondeaba la bandera verde, por lo que el baño estaba permitido.

Con esta víctima, son 13 las personas que han fallecido en las playas catalanas desde que empezó oficialmente la temporada de baño el pasado 15 de junio.

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