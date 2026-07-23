Los vecinos de Aldea del Fresno, Madrid, rodeados por las llamas del incendio de Villa del Prado: "Está ardiendo mi casa"

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha enviado este jueves un nuevo mensaje ESAlert en el que pide la evacuación de la localidad madrileña de Aldea del Fresno, de unos 3.500 habitantes, hacia el municipio de Villamanta ante el avance del fuego, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El incendio de Villa del Prado, independiente del de Almorox, ha obligado esta tarde a ASEM112 a activar el sistema ES-Alert para pedir a la población próxima a la zona afectada que permanezca confinada en sus viviendas, con puertas y ventanas cerradas.

Los vecinos de Aldea del Fresno temen al fuego

Una de las residentes afectadas en Alameda del Fresno lamentaba con las palabras "Está ardiendo mi casa" las grandes consecuencias del incendio de Villa del Prado. Los vecinos han compartido declaraciones que reflejan preocupación en las que aseguran haber "visto las llamas a 100 metros" de sus casas y otros han sentido terror ante el fuego les rodea. "Nos ha hecho un círculo y se ha incendiado de derecha a izquierda por todos lados", expresaba un vecino.

"Nos han dicho que al polideportivo, y aquí estamos", señalaba otro residente de la localidad. "No tenemos absolutamente nada de información", denunciaba otro vecino.

En el mensaje que los damnificados han recibido a través del ESAlert, se solicita la evacuación a Villamanta, incluyendo las residencias AMAM Picadas y San Juan Bautista. Se ha instalado un puesto sanitario en Villamanta, ubicado junto al polideportivo de la localidad, donde se está realojando a los vecinos de Aldea del Fresno evacuados por el incendio de Villa del Prado. Cuentan con médico, enfermero y soporte vital básico.

En las labores de extinción trabajan actualmente 18 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales, Agentes Forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, continúan cortadas al tráfico la M-507 en dirección Navalcarnero y la N-403 hacia Toledo, en el cruce entre ambas carreteras.

En el mensaje del ESAlert, se solicita la evacuación a Villamanta, incluyendo las residencias AMAM Picadas y San Juan Bautista. Como respuesta al fuego, se ha instalado un puesto sanitario en Villamanta, situado junto al polideportivo del municipio, donde se está realojando a los vecinos de Aldea del Fresno evacuados por el incendio de Villa del Prado, tal y como señala uno de los vecinos. Cuentan con médicos, enfermeros y soporte vital básico.

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