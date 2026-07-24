Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 24 de julio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 24 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, viernes 24 de julio de 2026

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Los incendios en España, los aranceles de Trump o un tesoro en Croacia, entre las noticias más destacadas de este viernes 24 de julio de 2024.

Emergencia nacional

Este viernes, el Gobierno ha declarado emergencia nacional por catástrofe natural por los incendios de Madrid y Ávila, lo que quiere decir que el Gobierno central asume el control de la situación. Solo en Madrid hay tres incendios simultáneos activos en una noche complicada donde el viento amenaza, ya que sopla con fuerza.

En Ávila el incendio de Burgohondo ha arrasado ya la reserva natural del valle de Iruelas y a primera hora de la mañana amenazaba el municipio de El Tiemblo. Además se teme que este incendio también salte a la Comunidad de Madrid. El viento y la abundante masa forestal de la zona está complicando los trabajos de extinción.

Incendios Europa

Las llamas también son un problema en Europa, concretamente en Francia donde helicópteros y aviones combaten el fuego que ha arrasado ya con al menos 2.400 hectáreas en Burdeos. Las autoridades reconocen que son peores que las de 2022. Además más de 10.000 personas han sido evacuadas durante la noche. El fuego se ha propagado muy rápido.

Aranceles

Nuevos aranceles de Donald Trump. El presidente estadounidense los impone a 60 países, entre ellos España. Impondrá tasas de entre el 10% y el 12'5%. La Unión Europea en su conjunto sufrirá a partir de ahora un recargo añadido en sus productos del 10%, aún así las autoridades europeas confían en que se respete el acuerdo alcanzado en materia comercial.

Por otro lado, Estados Unidos ha vuelto a bombardear esta noche objetivos militares iraníes y la prolongación de la guerra ha vuelto a disparar el precio del barril de petróleo: ha superado los 100 dólares.

Tesoro

En las costas de Croacia se ha descubierto un tesoro, que podría tratarse del hallazgo más importante de oro procedente de un naufragio de la época bizantina, según los arqueólogos.

Monedas de oro, hebillas decoradas con rubíes, esmeraldas y perlas, además de un sello, también de oro, con la imagen de un emperador. Datado en los siglos 7 y ocho después de Cristo, el equipo de arqueólogos ha tardado una década en rescatarlo del fondo del mar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La Guardia Civil saca en volandas a una mujer durante la evacuación por el incendio de Almorox

Señora llevada por la Guardia Civil

Publicidad

Sociedad

Antena 3 Noticias

Última hora de los incendios en España: El Gobierno declara la emergencia nacional por los fuegos de Madrid mientras continúan nueve focos activos en Castilla y León

José Cobos, evacuado

José Cobos, evacuado de Navas del Rey: "Es probable que el fuego haya llegado a mi casa"

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, viernes 24 de julio de 2026

Un patinete eléctrico
DGT

Cómo registrar mi patinete en la DGT paso a paso para que no me multen

Varias personas desalojadas del municipio de Aldea del Fresno, en el polideportivo de Villamanta
Evacuaciones

El polideportivo de Villamanta acoge a cerca de 1.000 evacuados por los incendios

El incendio de Burgohondo, Ávila
Incendios

Las impresionantes imágenes del incendio en Burgohondo, Ávila, que obliga a desalojar a 1.500 personas y confinar tres pueblos

Aún se desconocen las causas del incendio, pero el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila apunta que podría estar relacionado con el uso de maquinaria.

Boris Johnson nuevo primer ministro de UK
Efemérides

Efemérides de hoy 24 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 24 de julio?

Consulta las efemérides de hoy 24 de julio de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

El incendio de Villa del Prado afecta a la localidad de Aldea del Fresno, Madrid.

Los vecinos de Aldea del Fresno, Madrid, rodeados por las llamas del incendio de Villa del Prado: "Está ardiendo mi casa"

Antena 3 Noticias

Los incendios provocan la evacuación de 3.500 personas en Aldea del Fresno, Madrid, y a otras 1.500 en el Tiemblo, Ávila

Ambulancia del SAMU 061 frente a una playa

Muere ahogada una mujer de 74 años en una playa de Tarragona

Publicidad