Noticias de hoy, viernes 24 de julio de 2026

Los incendios en España, los aranceles de Trump o un tesoro en Croacia, entre las noticias más destacadas de este viernes 24 de julio de 2024.

Emergencia nacional

Este viernes, el Gobierno ha declarado emergencia nacional por catástrofe natural por los incendios de Madrid y Ávila, lo que quiere decir que el Gobierno central asume el control de la situación. Solo en Madrid hay tres incendios simultáneos activos en una noche complicada donde el viento amenaza, ya que sopla con fuerza.

En Ávila el incendio de Burgohondo ha arrasado ya la reserva natural del valle de Iruelas y a primera hora de la mañana amenazaba el municipio de El Tiemblo. Además se teme que este incendio también salte a la Comunidad de Madrid. El viento y la abundante masa forestal de la zona está complicando los trabajos de extinción.

Incendios Europa

Las llamas también son un problema en Europa, concretamente en Francia donde helicópteros y aviones combaten el fuego que ha arrasado ya con al menos 2.400 hectáreas en Burdeos. Las autoridades reconocen que son peores que las de 2022. Además más de 10.000 personas han sido evacuadas durante la noche. El fuego se ha propagado muy rápido.

Aranceles

Nuevos aranceles de Donald Trump. El presidente estadounidense los impone a 60 países, entre ellos España. Impondrá tasas de entre el 10% y el 12'5%. La Unión Europea en su conjunto sufrirá a partir de ahora un recargo añadido en sus productos del 10%, aún así las autoridades europeas confían en que se respete el acuerdo alcanzado en materia comercial.

Por otro lado, Estados Unidos ha vuelto a bombardear esta noche objetivos militares iraníes y la prolongación de la guerra ha vuelto a disparar el precio del barril de petróleo: ha superado los 100 dólares.

Tesoro

En las costas de Croacia se ha descubierto un tesoro, que podría tratarse del hallazgo más importante de oro procedente de un naufragio de la época bizantina, según los arqueólogos.

Monedas de oro, hebillas decoradas con rubíes, esmeraldas y perlas, además de un sello, también de oro, con la imagen de un emperador. Datado en los siglos 7 y ocho después de Cristo, el equipo de arqueólogos ha tardado una década en rescatarlo del fondo del mar.

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