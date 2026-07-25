Un hombre muere y cinco heridos en un incendio en Manises, Valencia

Un hombre ha muerto y otras cinco personas han resultado heridas en el incendio declarado este sábado en una zona de barranco del término municipal de Manises, en Valencia, según han informado el Ayuntamiento de la localidad y el Consorcio Provincial de Bomberos.

El fuego se originó sobre las 12.45 horas en un área de vegetación del barranco del Salt de l'Aigua y quedó posteriormente estabilizado. En las labores de extinción han participado hasta cuatro medios aéreos y nueve dotaciones de bomberos.

Por causas que no han sido concretadas, un hombre perdió la vida como consecuencia del incendio. Además, otras cinco personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital de Manises por inhalación de humo y quemaduras.

Tres de los heridos ya han recibido el alta hospitalaria, mientras que los otros dos permanecen ingresados en observación, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

Hasta el lugar se desplazaron tres ambulancias de Soporte Vital Básico y otras dos unidades de Transporte Urgente para atender a las personas afectadas.

El Ayuntamiento de Manises ha decretado dos días de luto oficial, este domingo y el lunes, en señal de pésame por el fallecimiento.

El consistorio también ha trasladado su agradecimiento a los efectivos de Bomberos, Protección Civil, Policía y Guardia Civil por la coordinación desplegada durante las labores de extinción.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.