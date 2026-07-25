El impactante vídeo que muestra a unos bomberos rodeados por las llamas en plena intervención

Los incendios que azotan a España no paran de dejar imágenes y videos impactantes que visualizan el desastre que está llevándose por delante hectáreas de montes de nuestro país.

Vídeos como este de unos bomberos que se juegan el tipo con tal de ayudar a reducir las llamas. En él se ve por dentro del camión, al vehículo acercarse cada vez más a las llamas y el riesgo que conlleva para los integrantes.

Los bomberos se muestran sorprendidos por la magnitud del incendio, aunque permanecen cautos y responsables: "Esto es peligroso, igual por aquí no era", llegan a afirmar.

Filmación que detalla el riesgo que conllevan estos cuerpos para acabar con los incendios y protegernos.

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