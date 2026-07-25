Julio ya supera las hectáreas quemadas de 2025 y los expertos alertan: lo peor está por llegar

En lo que va de julio, ya se han producido 17 grandes incendios. Las llamas ya han devorado más hectáreas en el mes de julio del año pasado, pese a ser, el de 2025, un verano aciago en cuanto a los incendios. Históricamente el peor momento en cuanto a incendios es en la primera quincena de agosto, fechas que están por llegar y que hacen pensar en que este verano va a ser muy difícil.

Los incendios de sexta generación, de la excepción a la normalidad

La extrema virulencia en los incendios de los últimos años, se debe a varios factores. Uno de ellos es que el cambio climático hace que las temperaturas sean cada vez más altas en verano. Una elevada temperatura hace que la humedad del material en el campo esté más seco y combustione con mayor facilidad. También las olas de calor favorece a que se provoquen focos. Pero según apuntan los expertos, el principal factor detrás de estos grandes incendios es que en el campo hay cada vez mayor cantidad de biomasa. Paco Castañares, experto en grandes incendios forestales, nos explica que "los incendios cada año son más intensos porque hay más carga de vegetación seca cada año" Castañares apunta a que se han dejado de lado las prácticas rurales y la vida de la gente de campo y eso ha dado pie a un crecimiento descontrolado de lo herbáceo que termina por arder.

Efecto chimenea entre los incendios de Ávila y Madrid

Castañares nos explica que los grandes incendios que producen altas temperaturas, crean una diferencia de presión con el aire frío de las capas más altas de la atmósfera y eso hace que el aire suba rápidamente desde la superficie. esto hace que el aire de al lado de los incendios se atraiga y por eso cuando hay dos incendios cerca pueden llegar a juntarse.

El día de la marmota

Raúl De La Calle, Secretario General del Colegio Oficial de Ingenieros Forestales, lamenta que un año más hemos llegado a la época estival con los deberes sin hacer "Es el día de la marmota" Raúl cree que se necesitaría una inversión mínima de 1000 millones de euros para acometer acciones que asegurasen infraestructuras y viviendas porque avisa de lo que puede llegar a pasar "Este año ya han muerto personas en los Gallardos pero creo y lo digo con mucha pena que desgraciadamente nos vendrá algo gordo en breve".

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