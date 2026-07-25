Pablo Samaniego, teniente Coronel de la UME, garantiza que los cambios meteorológicos "aumentan la situación del incendio avanzando a 40 kilómetros por hora"

Desde este mes de julio, España se encuentra ante un escenario complicado con incendios activos que preocupan como en Madrid y Ávila. Ambos fuegos han provocado que, por primera vez en la historia de nuestro país, el Gobierno haya declarado la emergencia nacional por catástrofe natural. El Gobierno de España ha desplegado en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila a 1.201 efectivos y 400 medios terrestres de la UME, más de 1.100 agentes de la Guardia Civil y Protección Civil y más de 20 medios aéreos para combatir los incendios.

Pablo Samaniego es teniente Coronel de la UME y confirma que estamos viviendo una situación muy compleja, "con muchos cambios de viento, una orografía que hace que el incendio se esté comportando de una manera complicada", garantiza.

Varias causas a la vez para que haya fuegos de estas magnitudes

Lo que verdaderamente llama la atención es que todos estos fuegos que están a varios kilómetros de distancia acaban uniéndose en un solo frente, el teniente Coronel ha expresado que para que esto ocurra se tienen que dar varios factores como 'la regla del 30'. "Con temperaturas por encima de 30 grados, vientos por encima de 30 kilómetros por hora y una humedad relativa por debajo de 30", afirma.

Si a esto se le añade, que en muchas localidades hay varios incendios grandes, muy cercanos unos a otros, esto crea "unas corrientes convectivas que agravan la situación y crean sus propias situaciones puntuales y locales que agrava la capacidad de extinción", declara Samaniego.

Lo más importante es salvar vidas, y afortunadamente Protección Civil está funcionando, ahora la prioridad de la UME en este momento es "proteger y salvar a los ciudadanos", responde rotundo el teniente Coronel y continúa expresando que "las infraestructuras críticas son una preocupación como el resto de bienes que están en la zona afectada", que tratan de evitar a todos los municipios que están siendo afectados por las llamas.

El fuego avanza a velocidades extremas

Las altas temperaturas o el fuerte viento aumentan la situación del incendio, incluso el fuego llega a avanzar a 40 kilómetros por hora, para los efectivos de la UME luchar ante esta realidad "es muy difícil" como declara Samaniego, y añade que "esos avances tan altos son provocados por saltos de pavesas provocando que el incendio avance a unas velocidades extremas".

La UME intenta luchar contra las llamas adelantándose a estas situaciones porque tienen muchas zonas con combustible, que son propicias para generar un incendio. Por ello, si se trabaja con una previsión meteorológica eso les facilita a los efectivos funcionar en las áreas afectadas para evitar, que esos avances se produzcan tan rápidos a zonas que no habían previsto.

Estamos a las puertas de agosto, un mes que suele ser muy difícil para los incendios, el teniente Samaniego comenta cómo podríamos evitar que se repita la tragedia que estamos viviendo en julio, y admite que es fundamental "evitar algún tipo de acción que pueda derivar un riesgo asociado a los incendios". Y señala que, lo más importante es seguir las indicaciones de las autoridades pertinentes y tener sentido común para que no haya tantos fuegos.

En lo que va de mes, ya se han producido 17 grandes incendios. En comparación con el año pasado, las llamas ya han devorado más hectáreas.

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