Interceptado en alta mar un carguero con un alijo de cocaína que podría marcar un récord

La Guardia Civil ha interceptado en alta mar un carguero que transportaba un gigantesco alijo de cocaína en su bodega, cuya cantidad podría ascender a decenas de toneladas. Según fuentes de la investigación, los primeros exámenes apuntan a cifras que podrían marcar un récord, aunque la carga aún está pendiente de pesaje.

El buque, denominado Arconian, fue abordado el pasado viernes por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) frente a las costas de Dajla, en el Sáhara Occidental.

Llegada a Canarias

La embarcación llegó este domingo a las 19:45 horas al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, donde aún queda pendiente el registro policial completo y la puesta a disposición judicial de los tripulantes. Una hora antes había arribado el buque Duque de Ahumada de la Guardia Civil, que participó en la operación.

El Arconian, de unos 91 metros de eslora y 15 de manga, navegaba bajo bandera de Las Comoras. Había zarpado de Sierra Leona el pasado 22 de abril con destino a Libia.

Antecedentes y cifras del narcotráfico

El mayor alijo de cocaína intervenido en España en un solo operativo alcanzó las 13 toneladas, incautadas en octubre de 2024 en el puerto de Algeciras en un cargamento oculto entre plátanos procedentes de Ecuador. En 2026, otra operación en alta mar permitió interceptar casi 10 toneladas, la mayor aprehensión en el agua para las fuerzas policiales europeas.

A escala internacional, uno de los mayores decomisos conocidos tuvo lugar en 2019 en Estados Unidos, con 20 toneladas de cocaína incautadas en Filadelfia.

En 2024, las fuerzas de seguridad españolas intervinieron 123,8 toneladas de cocaína, con Andalucía, Cataluña y Canarias como principales puntos de incautación.

Nuevas rutas y estrategias

Las autoridades detectan un cambio en las rutas del narcotráfico, con operaciones cada vez más frecuentes en aguas extraterritoriales. Las redes criminales optan por trasladar la droga en alta mar desde grandes buques a embarcaciones más pequeñas para su introducción en tierra.

Este desplazamiento responde, en parte, al refuerzo de controles en grandes puertos europeos como Amberes, Róterdam o Algeciras, así como a iniciativas de cooperación como la Alianza Europea de Puertos. Ante esta presión, las organizaciones buscan alternativas como el uso de narcosubmarinos o el desvío hacia instalaciones portuarias con menores medidas de seguridad.

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