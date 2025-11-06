El testimonio de las víctimas de la DANA: "Piensen en los huérfanos que cada mañana se levantan sin su padre y sin su madre"

En el Congreso se volvió a escuchar hoy el dolor de quienes perdieron a los suyos durante la DANA. Las intervenciones de las víctimas, directas y sin artificios, lograron algo inédito en esa sala: el aplauso simultáneo de diputados del PP y de Vox.

Entre quienes tomaron la palabra, Antonia García dejó un ruego que heló el aire: “Si de verdad lo sienten, les pido que una vez me vaya de aquí aplaudan todos ustedes, solo así entenderé que mi presencia aquí mi dolor vaya haya valido la pena”. Su petición, nacida de la pérdida, encontró respuesta.

Las asociaciones trasladaron un mensaje nítido: hubo vidas que se perdieron por no lanzar a tiempo la alerta en los teléfonos móviles. María Dolores Gradoli, presidenta de la asociación de víctimas de la DANA, lo expresó con crudeza y memoria de futuro: “Piensen en esas siete criaturas que ya nos celebrarán sus cumpleaños y los huérfanos que cada mañana se levantan sin su padre y sin su madre, piensan en quien tuvo que elegir a quien salvar”. Esa idea, que el aviso tardío costó demasiado, vertebró la comparecencia.

El Congreso, en pie ante el dolor

La escena habló por sí sola. En un gesto inusual, César Sánchez (PP) miró a sus compañeros y comenzó a aplaudir; se sumó también un diputado de Vox. El reconocimiento no borra el sufrimiento de quien tomó el micrófono para contar que perdió a su marido y a su hija, pero sí deja constancia de que el testimonio, por fin, atravesó la barrera partidista. “Piensen los huérfanos que cada mañana se levantan sin su padre y sin su madre”.

Las familias reclaman certezas: responsabilidades claras por la falta de aviso, protocolos que funcionen y un sistema de alertas móviles que no falle cuando más se necesita. No buscan venganza; piden garantías para el próximo episodio extremo.

El aplauso, esta vez, no fue un cierre protocolario. Fue la confirmación de que el dolor, cuando se escucha, puede mover a todos.

