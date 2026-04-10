Carlos Mazón recurre su exclusión de la causa de la DANA y reclama poder defenderse en la investigación

El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Valencia, la decisión de la jueza de Catarroja que le impide personarse en la causa que investiga de la gestión de la DANA, una catástrofe que se llevó la vida de 230 personas.

La magistrada rechazó su solicitud al considerar que la figura del "testigo asistido" no está contemplada en el sistema judicial español, a pesar de que Mazón ha sido citado a declarar como testigo en el procedimiento.

"Anomalía procesal"

En su recurso, la defensa denuncia una "anomalía procesal", al entender que se ha producido un cambio de criterio respecto a decisiones anteriores. Recuerda que tanto el Tribunal Superior de Jusiticia de la Comunitat Valenciana, como la propia instructora, habían señalado previamente que "una eventual exposición razonada, debía producirse al término de la instrucción y no en una fase intermedia de la misma".

Asimismo, los abogados sostienen que la negativa a permitir su personación le provoca una "seria indefensión", ya que se han llevado a cabo diligencias que podrían afectarle sin que haya podido participar ni ejercer su derecho de defensa. Entre ellas, mencionan declaraciones de testigos y actuaciones relacionadas con su entorno, que siguen formando parte del procedimiento.

"Un interés legítimo y actual"

El recurso también rechaza que Mazón haya perdido la oportunidad de intervenir antes, subrayando que la investigación sigue abierta y que las diligencias ya practicadas podrían ser utilizadas para el futuro. Por ello, el abogado del exdirigente autonómico considera que existe un "interés legítimo y actual", para poder personarse y, en su caso, impugnar actuaciones que considera ajenas al objeto de la causa.

Finalmente, la defensa argumenta que, aunque formalmente se descarte su responsabilidad penal, la investigación sigue centrada en aspectos relacionados con su actuación, como las comunicaciones mantenidas, o la información que manejó durante la crisis.

Por todo ello, plantea dos posibles salidas: o bien que se anulen las diligencias que le afectan, dejándolo como un mero testigo, o bien que se le permita personarse en la causa para poder defenderse mientras la instrucción siga en curso, en caso de que esas diligencias se mantengan vivas o puedan ser utilizadas en un futuro.

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